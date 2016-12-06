«Интер» готов отпустить Кондигбиа в январе 2017 года, «Челси» и «Ливерпуль» поборются за игрока

Полузащитник миланского «Интера» Жофрей Кондигбиа близок к переезду в чемпионат Англии. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.



По информации источника, руководство итальянского клуба планирует обновить состав и уже определилось со списком игроков, которые покинут клуб в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что помимо француза «Интер» выставит на трансфер Давиде Сантона, Фелипе Мело и Стевана Йоветича.

Ранее сообщалось, что «Челси» планирует продать трех футболистов и направить вырученные средства на переход Кондигбиа. Также по информации Gazzetta dello Sport, на него претендует «Ливерпуль».

Напомним, Жофрей перешел в «Интер» летом 2015 года из «Монако» за 31 млн евро. Всего за клуб из Серии А футболист провел 35 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt.de оценивает полузащитника в 20 млн евро, а его контракт с миланским клубом рассчитан до 2020 года.



