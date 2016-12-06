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Президент UFC заверил, что Макгрегор не будет драться с Мэйвезером

Источник:  Yahoo! SportsКомментарии

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что чемпион мира в легком весе Конор Макгрегор не будет проводить поединок по правилам бокса с Флойдом Мейвезером.

«Этого не случится», – приводит слова Уайта Yahoo Sports.

Ранее стало известно, что Макгрегор получил боксерскую лицензию и планирует провести бой с Мэйвезром, который осенью прошлого года объявил о завершении карьеры.

Также в UFC дали понять, что боец из Ирландии не выйдет на ринг до мая 2017 года.


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