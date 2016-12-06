Луис Гарсия: Лига чемпионов должна «Атлетико» трофей

Бывший форвард мадридского «Атлетико» Луис Гарсия высказался о выступлении команды Диего Симеоне в Лиге чемпионов.



«Не вижу причин, почему «Атлетико» не сможет вновь выйти в финал Лиги чемпионов. Они сделали это в 2014 году, а через два года это удалось им еще раз. «Атлетико» было тяжело после поражения в 2014 году, но в прошлом сезоне они играли намного лучше.

Уверен, команда Симеоне будет прогрессировать. Вообще, я считаю, что Лига чемпионов должна «Атлетико» трофей», – цитирует Гарсию Goal.

Напомним, в обоих финалах Лиги чемпионов «матрасники» уступили мадридскому «Реалу». В первом матче «сливочные» обыграли своего соперника в дополнительное время (4:1), а во втором – в серии пенальти (5:3).