Федор Щербаченко: Без Самедова «Локомотив» перезагрузился

Бывший главный тренер «Кубани» и «Мордовии» Федор Щербаченко прокомментировал отсутствие Александра Самедова в двух последних матчах «Локомотива».

- Я считаю, «Локомотив» на правильном пути. Железнодорожники достойно провели последние матчи, победили в них справедливо и по делу. Семин находит болевые точки команды и пытается их устранить.

В частности, как сейчас показывает практика, это Самедов. С ним были постоянные скандалы, был постоянный конфликт в команде. Трудно оценивать со стороны, но я примерно понимаю ситуацию как тренер. Есть игроки, которые выражают свое недовольство, и Юрий Павлович имел право поступить так, как поступил. Мы видим, что без Самедова железнодорожники заиграли несколько по-другому. «Локомотив» немножко, как это говорят, перезагрузился, - цитирует Щербаченко «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что в начале декабря Семин перевел полузащитника в дубль. В двух последних матчах Самедов не выходил на поле в составе «Локомотива». Зимой футболист перейдет в московский «Локомотив».

Самедов начинал профессиональную карьеру в составе «Спартака» и в период с 2001 по 2005 год провел за команду 58 матчей, забив восемь мячей. В текущем сезоне РФПЛ Самедов отыграл за «Локомотив» 15 матчей, забив четыре гола и отдал две результативные передачи.