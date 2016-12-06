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Фернандес полетел с ЦСКА в Лондон на матч с «Тоттенхэмом»

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Сегодня в 11:40 из аэропорта «Шереметьево» футболисты ЦСКА вылетела в Лондон, где завтра проведут матч заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».

На игру красно-синие отправились в следующем составе:

Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.

Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников.

Полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко, Зоран Тошич.

Нападающие: Фёдор Чалов, Ласина Траоре, Карлос Страндберг.

Матч «Тоттенхэм» - ЦСКА состоится завтра в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. 

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Матч

Тоттенхэм - ЦСКА

Место и дата

07 декабря 22:45, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция

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