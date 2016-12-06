Фернандес полетел с ЦСКА в Лондон на матч с «Тоттенхэмом»
Сегодня в 11:40 из аэропорта «Шереметьево» футболисты ЦСКА вылетела в Лондон, где завтра проведут матч заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом».
На игру красно-синие отправились в следующем составе:
Вратари: Игорь Акинфеев, Сергей Чепчугов.
Защитники: Алексей Березуцкий, Сергей Игнашевич, Кирилл Набабкин, Василий Березуцкий, Марио Фернандес, Георгий Щенников.
Полузащитники: Алан Дзагоев, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Александр Головин, Георгий Миланов, Астемир Гордюшенко, Зоран Тошич.
Нападающие: Фёдор Чалов, Ласина Траоре, Карлос Страндберг.
Матч «Тоттенхэм» - ЦСКА состоится завтра в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
07 декабря 22:45, Уайт Харт Лейн, Текстовая трансляция
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