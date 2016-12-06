Евгений Валиев: «Зенит» хочет занять первое место в группе, чтобы в топ-16 Кубка Европы не попасть на более сильных соперников

Форвард «Зенита» Евгений Валиев поделился ожиданиями от матча группового этапа Кубка Европы против «Будучности».

- Мы хотим занять первое место, чтобы потом не попасть на более сильных соперников в следующей стадии. В первом матче кому-то, может, и показалось, что команда из Черногории слабая. Но я считаю ее достойным коллективом. И хотя «Будучность» потеряла шансы на выход из группы, черногорцы захотят показать своим болельщикам, что они не напрасно попали в Еврокубок, - приводит слова Валиева официальный сайт «Зенита».

Напомним, встреча пройдет 7 декабря в Подгорице и начнется в 22:00.

В турнирной таблице группы С «Зенит» после шести матчей с четырьмя победами идет на втором месте, «Будучность» занимает последнюю строчку, имея в активе шесть поражений – клуб из Черногории прекратил борьбу за трофей.

Вместе с петербургским клубом выход в топ-16 себе обеспечили испанские «Уникаха» и «УКАМ Мурсия», а также мюнхенская «Бавария».