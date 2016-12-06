Евгений Валиев: «Зенит» хочет занять первое место в группе, чтобы в топ-16 Кубка Европы не попасть на более сильных соперников
Форвард «Зенита» Евгений Валиев поделился ожиданиями от матча
группового этапа Кубка Европы против «Будучности».
- Мы хотим занять первое место, чтобы потом не попасть
на более сильных соперников в следующей стадии. В первом матче
кому-то, может, и показалось, что команда из Черногории слабая.
Но я считаю ее достойным коллективом. И хотя «Будучность»
потеряла шансы на выход из группы, черногорцы захотят показать своим
болельщикам, что они не напрасно попали в Еврокубок, -
приводит слова Валиева официальный сайт «Зенита».
Напомним,
встреча пройдет 7 декабря в Подгорице и начнется в 22:00.
В
турнирной таблице группы С «Зенит» после шести матчей с четырьмя победами идет
на втором месте, «Будучность» занимает последнюю строчку, имея в активе шесть
поражений – клуб из Черногории прекратил борьбу за трофей.
Вместе с
петербургским клубом выход в топ-16 себе обеспечили испанские «Уникаха» и «УКАМ
Мурсия», а также мюнхенская «Бавария».