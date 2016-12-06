Диего Симеоне: Матч с «Баварией»? Иногда честь дороже, чем очки в турнирной таблице

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с мюнхенской «Баварией» ответил на вопросы журналистов.



«Конечно, нам будет легче, поскольку команде удалось занять первое место в своей группе, что дает нам некое преимущество. Вам всегда проще проводить матчи в таких ситуациях. «Атлетико» добился этой цели благодаря победам над «Ростовом» и ПСВ.



Матч с «Баварией»? Жду с нетерпением этой игры. Несмотря на то, что мы уже вышли в плей-офф, никто не отменял важность этой встречи. Иногда честь дороже, чем очки в турнирной таблице», – цитирует специалиста официальный сайт испанского клуба.



Напомним, матч с «Баварией» команда Симеоне проведет сегодня в Мюнхене. Начало встречи – 22.45 мск.



