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Диего Симеоне: Матч с «Баварией»? Иногда честь дороже, чем очки в турнирной таблице

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча с мюнхенской «Баварией» ответил на вопросы журналистов.

«Конечно, нам будет легче, поскольку команде удалось занять первое место в своей группе, что дает нам некое преимущество. Вам всегда проще проводить матчи в таких ситуациях. «Атлетико» добился этой цели благодаря победам над «Ростовом» и ПСВ. 

Матч с «Баварией»? Жду с нетерпением этой игры. Несмотря на то, что мы уже вышли в плей-офф, никто не отменял важность этой встречи. Иногда честь дороже, чем очки в турнирной таблице», – цитирует специалиста официальный сайт испанского клуба.

Напомним, матч с «Баварией» команда Симеоне проведет сегодня в Мюнхене. Начало встречи – 22.45 мск.


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