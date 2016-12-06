Андрей Талалаев: Глушаков становится настоящим лидером «Спартака»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев оценил игру полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова во встрече с «Рубином» (2:1).

- Глушаков становится настоящим лидером команды. Раньше он выполнял слишком много разных функций, а сейчас просто играет в футбол, не боится бить, когда надо, подключаться. Считаю, что в наших командах должен быть русский футболист, который несет в себе дух команды. Сегодняшний «Спартак» похож на команду, которая объединена идеей чемпионства, - цитирует Талалаева «Матч ТВ».

Напомним, что Глушаков в текущем сезоне провел 15 матчей за «Спартак», забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. После 17 туров красно-белые лидируют в чемпионате России, в активе команды 40 очков.