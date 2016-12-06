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Оскар Де Ла Хойя: 51-летний Хопкинс боксировал с Ковалевым лучше, чем Уорд

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Глава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя выразил мнение, что 51-летний американский боксер Бернард Хопкин может продолжить свою карьеру в профессиональном боксе, несмотря на свой возраст.

По словам Де Ла Хойи, Хопкинс лучше смотрелся в бою против Сергея Ковалева, чем Андре Уорд, который выиграл у россиянина по итогам 12-ти раундов.

«Если его физическое состояние позволяет ему, то почему бы нет? Вспомните его бой с Сергеем Ковалевым. Думаю, Бернард гораздо лучше боксировал против россиянина, чем Андре Уорд, а Хопкинсу, между прочим, 51 год. Это еще раз доказывает то, что возраст не играет никакой роли. Самое главное –поддерживать форму, правильно питаться и работать на тренирвках», – приводит слова Де Ла Хойи BoxingScene.

Ранее сообщалось, что старейший чемпион мира в истории бокса Бернард Хопкинс проведет прощальный поединок 17 декабря в Инглвуде (США, штат Калифорния).

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