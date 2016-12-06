УЕФА отправил ЦСКА мотивировочную часть решения о дисквалификации Еременко

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отправил ЦСКА мотивировочную часть решения о двухлетней дисквалификации полузащитника Романа Еременко, сообщили ТАСС в пресс-службе УЕФА.

«Мы отправили мотивировочную часть, клуб имеет три дня, чтобы обжаловать решение о дисквалификации Еременко», - сказали в пресс-службе.

Напомним, 18 ноября УЕФА дисквалифицировал игрока армейцев на два года за употребление кокаина. Допинг-проба, в которой был обнаружен наркотик, была взята у Еременко 14 сентября после матча группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:2).

В текущем сезоне Еременко провел за армейцев девять матчей в РФПЛ, забил три мяча и отдал две передачи.

