Андрей Червиченко: Один гол «Ростов» точно забьет ПСВ и, надеюсь, вырвет ничейку

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСВ и «Ростовом».

Напомним, ничья обеспечит российскому клубу участие в Лиге Европы.

«У «Ростова» больше шансов, чем у ЦСКА. Очень хочется верить, что ничейку он вырвет. Голландцам надо обязательно побеждать, идти вперед, и такой стратег, как Бердыев, может на этом построить игру, устроить западню и поймать соперника на контратаке. Очевидно, что «Ростов» будет играть вторым номером, в тот футбол, который ему очень понятен, и искать свой шанс, используя быстрого Азмуна и Калачева, который может сквозить по флангу. Думаю, один гол ростовчане точно забьют, а вот смогут ли голландцы забить два - для меня, например, вопрос. Будем надеяться, что не смогут», - сказал Червиченко.

Встреча группы D начнется сегодня в Эйндховене в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«Ростов» с четырьмя очками занимает третье место в квартете, ПСВ с одним баллом - на четвертой строчке.