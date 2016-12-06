Флойд Мэйвезер: Это не слухи, мы действительно можем провести бой с Макгрегором

Знаменитый американский боксер Флойд Мэйвезер-младший подтвердил информацию, согласно которой он может провести бой с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором.



«Это действительно не слухи. Мы можем провести с Конором поединок, который пройдет по правилам бокса. Почему? Потому что большинство своих боев Макгрегор выиграл в стойке. Он очень жесткий парень. В этом вопросе много тонкостей, но я надеюсь, что мы сумеем организовать наш поединок», – приводит слова Мэйвезера BoxingScene.

Ранее стало известно, что Макгрегор получил боксерскую лицензию и планирует провести бой с Мэйвезром, который осенью прошлого года объявил о завершении карьеры.

Президент UFC заверил, что Макгрегор не будет драться с Мэйвезером