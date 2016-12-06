«Спартак» – «Рубин». Статистика команд
Вчера в матче 17-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Рубин» – 2:1.
По данным InStat, «Спартак» больше владел мячом – 62% против 38%, сделал больше передач – 493 (точность – 85%) против 333 (77%), нанес больше ударов по воротам – 10 (3 в створ) против 7 (2), совершил больше обводок – 21 (удачные – 76%) против 20 (55%).
«Рубин», в свою очередь, выиграл больше единоборств – 98 против 81 и совершил больше отборов мяча – 24 против 19. Казанцы нарушили правила 14 раз, красно-белые – 19.
Как «Спартак» обыграл «Рубин». Разбор Михаила Борзыкина
Матч
Голы
Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)
Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)
Предупреждения:
Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75
Удаления:
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция