«Спартак» – «Рубин». Статистика команд

Вчера в матче 17-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Рубин» – 2:1.

По данным InStat, «Спартак» больше владел мячом – 62% против 38%, сделал больше передач – 493 (точность – 85%) против 333 (77%), нанес больше ударов по воротам – 10 (3 в створ) против 7 (2), совершил больше обводок – 21 (удачные – 76%) против 20 (55%).

«Рубин», в свою очередь, выиграл больше единоборств – 98 против 81 и совершил больше отборов мяча – 24 против 19. Казанцы нарушили правила 14 раз, красно-белые – 19.