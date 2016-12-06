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ВИДЕО: Чилийский футболист забил гол ударом с лета со своей половины поля

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Полузащитник чилийского клуба «Университет Консепсьона» Алехандро Камарго в матче национального чемпионата с командой «О’Хиггинс» забил гол ударом с лета. Об этом сообщает Lenta.ru.


Мяч был забит в добавленное время ко второму тайму. Камарго установил окончательный счет в игре (3:1) и помог своей команде обыграть  «О’Хиггинс».

Таким образом, благодаря этой победе клуб ушел с последнего места в национальном чемпионате. «О’Хиггинс» остался на четвертой позиции, на 5 очков отставая от лидирующего «Универсидад Католика».

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