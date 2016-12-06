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Глушаков сделал больше всех ключевых передач в матче «Спартак» – «Рубин»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Вчера в матче 17-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Рубин» – 2:1.

По данным InStat, самым бьющим игроком матча стал Промес – 5 ударов (2 в створ). Наибольшее количество передач сделал Фернандо – 69 (точность – 86%), а ключевых передач – Глушаков – 5 (60%). В единоборства чаще всех вступал Жонатас – 34 (выиграл 44%). А самым активным в дриблинге был Зобнин – 5 обводок (все – удачные). Наибольшее количество фолов совершили Набиуллин, Глушаков и Попов – по 4.

Как «Спартак» обыграл «Рубин». Разбор Михаила Борзыкина

Матч

Спартак - Рубин - 2:1 (1:1)

Голы

Жонатас 38 (0:1). Промес 43 (1:1). Глушаков 74 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Таски (Маурисио, 64), Кутепов, Ещенко, Макеев, Зобнин, Фернандо, Попов (Тимофеев, 82), Промес, Глушаков, Зуев (Мельгарехо, 63)

Рубин: Рыжиков, Самбрано, Бауэр (Девич, 83), Набиуллин, Бурлак, Мвила, Цакташ, Оздоев (Устинов, 73), Жонатас, Жемалетдинов, Рочина (Гарсия, 64)

Предупреждения:

Промес, 45; Зобнин, 69; Маурисио, 80; Попов, 82 - Набиуллин, 6; Цакташ, 65; Жонатас, 75

Удаления:

Промес, 76 - Набиуллин, 70

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

05 декабря 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
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