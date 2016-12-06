Глушаков сделал больше всех ключевых передач в матче «Спартак» – «Рубин»

Сергей Карякин: Глушаков – мой любимый футболист На пресс-конференции Сергея Карякина и Евгения Касперского, где было заявлено о спонсорской поддержке Карякина «Лабораторией Касперского», российский шахматист ответил на многочисленные вопросы, причем не только о шахматах, но и о «Спартаке», за который давно болеет.