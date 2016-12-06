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Два хоккеиста фарм-клуба СКА перешли в «Амур»

Источник:  ХК «СКА-Нева»Комментарии

Игроки «СКА-Невы» Михаил Тихонов и Денис Орлович-Грудков продолжат карьеру в «Амуре», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Армейцы получили за хоккеистов денежную компенсацию.

Напомним, в сезоне-2016/17 Тихонов сыграл в 28 матчах за «СКА-Неву». В ВХЛ защитник набрал 10 (2+8) очков при показателе полезности «+10». Орлович-Грудков в составе армейцев провел 27 матчей. На счету нападающего 26 очков (7+19) при показателе полезности «+9». На данный момент он является лучшим ассистентом ВХЛ.

Отметим, 1 декабря взамен на денежную компенсацию в СКА перешел защитник «Амура» Артем Зуб, который 5 декабря дебютировал за петербуржцев в матче против «Адмирала» (4:1).

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