Кирилл Капризов: В молодежную сборную надо еще попасть, никто не гарантирует места

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов считает, что еще не гарантировал себе место в молодежной сборной России на чемпионате мира в Канаде.

- У нас должна быть хорошая команда. Валерий Николаевич, я думаю, соберет всех боеспособных ребят, с характером. Мне еще нужно туда попасть, никто не гарантирует места. На сборах посмотрим, как все будет происходить.

- Хотите встретиться с финнами на чемпионате мира и взять реванш за поражение?

- Должно быть без разницы с кем играть. Кто попадётся, тот и попадется. Любой соперник. Если будут финны, то конечно, нужно будет брать реванш.

- Молодежные сборные Валерия Брагина всегда славились «камбэками». Что делает Валерий Николаевич, чтобы перевернуть игру?

- Он беркет в команду ребят с характером, тех, кто способен бороться до конца и играть на победу при любом счете. За счет самоотдачи и работоспособности все стараются доставать матчи из последних сил. Бог видит сверху, помогает нам забивать эти голы в конце.

- Брагин – требовательный тренер?

- Он и добрый, и жесткий. У всех свой подход. Он может с каждым поговорить, где-то пошутить. И с ним можно спокойно пообщаться. В хоккее – да, он жесткий: любой игрок должен выполнять все его требования. Что он говорит, то и нужно делать, - цитирует Капризова официальный сайт КХЛ.

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017 года в Торонто и Монреале.