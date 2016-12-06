Этапы Кубка мира по лыжным гонкам не будут показывать по общедоступным каналам

Общедоступные российские телеканалы не планируют транслировать этапы Кубка мира и чемпионат мира по лыжным гонкам сезона-2016/17.

Телеканал «Матч ТВ» купил права только на российский этап Кубка мира, который пройдет в Тюмени с 16 по 19 марта 2017 года. В связи с этим российские любители лыжных гонок смогут следить за соревнованиями только на кабельных каналах.

- Трансляций этапов Кубка мира, «Тур де Ски» и чемпионата мира по лыжным гонкам на федеральном телевидении действительно не будет, - сказала «Известиям» президент федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе. - Даже в записи. Исключением стал домашний этап в Тюмени. Представители «Матч ТВ» объяснили это тем, что у них нет средств на покупку прав трансляции Кубка мира. Нам предложили самостоятельно заплатить за них, но у нас такой возможности нет.

Представители «Матч ТВ» заявили, что возможность приобретения трансляций этапов Кубка мира все еще сохраняется.

- В данный момент мы уточняем некоторые детали и условия по приобретению прав на последние этапы КМ, - уточнили в пресс-службе спортивного телеканала. - К тому же этапы в Финляндии и Норвегии были показаны на тематическом канале «Матч! Арена».