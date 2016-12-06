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Марк Авербурх: «Сейчас на бостонском Major-турнире происходит какой-то бред»

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Руководитель Epic Esports Events Марк Авербурх прокомментировал ситуацию с питанием на The Boston Major 2016.

«Сейчас на бостонском Major-турнире происходит какой-то бред. Судя по всему, кейтеринг в отеле заказан только на дни проведения игр. Я знаю, как это может быть заманчиво урезать косты на питание спортсменов, но правильно в этом случае его только увеличить на 10% от рассчитанного, потому что эта та ситуация, когда лучше, чтобы еда осталась, чем когда её нет вообще.

Лучше взять площадку попроще, сделать призовой поменьше, но экономить на еде для игроков?», — написал Авербурх.

LAN-финал The Boston Major 2016 пройдет в городе Бостон до 10 декабря.

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