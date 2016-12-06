Имон Данфи: Взгляните на Марсьяля, этот парень никакой не футболист

Бывший полузащитник сборной Ирландии Имон Данфи раскритиковал игру нападающего «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля, отметив, что «красные дьяволы» не попадут в четверку лучших команд АПЛ по итогам нынешнего сезона.



«Моуринью пришел в такой клуб, где нет игроков, способных бороться за чемпионство. Не думаю, что «Манчестер Юнайтед» попадет в четверку лучших команд АПЛ по итогам сезона.



Взгляните на Антони Марсьяля! На самом деле, этот парень никакой не футболист. Он забил пару голов, и то, в тех матчах, где «Юнайтед» был явно выше классом своего соперника. Деньги, заплаченные за него «Монако», француз не оправдывает.

Все происходящее – не вина Моуринью. Однако, у него пока не получилось изменить менталитет игроков «Манчестер Юнайтед. Допускаю, что время португальца прошло. Сейчас он вообще просто тень самого себя», – приводит слова Данфи Goal.

На данный момент 21-летний Марсьяль провел во всех турнирах за «МЮ» 14 матчей, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.