Артем Зуб: Дебют за СКА? В своей игре были ошибочки, могло быть получше

Защитник СКА Артем Зуб поделился впечатлениями от дебюта за петербургский клуб в матче КХЛ против «Адмирала» (4:1).

- В своей игре были ошибочки, могло быть получше. Думаю, в следующей игре уже должно быть все в порядке. В целом доволен, рад, что команда победила.

- Не было ощущения, что еще не до конца освоились в коллективе, какой-то робости?

- Нет, не думаю, что робел. Партнеры новые, и какое-то определенное время нужно, чтобы привыкнуть к ребятам. Где-то подстраивался под игру, но надеюсь, что как можно скорее привыкну.



- Тяжело дебютировать, когда целая арена так рьяно болеет против вашей команды?

- В целом уже привык. Против «Амура» здесь болеют не меньше, поэтому все привычно, - приводит слова Зуба официальный сайт СКА.

Зуб вышел на игру с «Адмиралом» во втором звене и провел на льду 13 минут 55 секунд.

Напомним, СКА победил «Адмирал» со счетом 4:1. В составе армейцев по шайбе забросили Павел Дацюк, Антон Белов и Никита Гусев. У «Адмирала» отличился Максим Казаков.

Следующий матч армейцы проведут 8 декабря в Петербурге против «Динамо». Клуб из Владивостока в этот же день в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом».

После 38 матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 96 очков, команда Александра Андриевского, проведя столько же игр в Восточной конференции, занимает шестую строчку с 55 очками.