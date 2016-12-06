Артем Зуб: Дебют за СКА? В своей игре были ошибочки, могло быть получше
Защитник СКА Артем
Зуб поделился впечатлениями от дебюта за петербургский клуб в матче КХЛ против «Адмирала»
(4:1).
- В своей игре были ошибочки, могло быть получше. Думаю, в
следующей игре уже должно быть все в порядке. В целом доволен, рад, что команда
победила.
- Не было ощущения,
что еще не до конца освоились в коллективе, какой-то робости?
- Нет, не думаю, что робел. Партнеры новые, и какое-то определенное время нужно, чтобы привыкнуть к ребятам. Где-то подстраивался под игру, но надеюсь, что как можно скорее привыкну.
- Тяжело дебютировать, когда целая арена так рьяно болеет против вашей команды?
- В целом уже привык. Против «Амура» здесь болеют не меньше, поэтому все привычно, - приводит слова Зуба официальный сайт СКА.
Зуб вышел на игру с «Адмиралом» во втором звене и провел на
льду 13 минут 55 секунд.
Напомним,
СКА победил «Адмирал» со счетом 4:1. В составе армейцев по шайбе забросили
Павел Дацюк, Антон Белов и Никита Гусев. У «Адмирала» отличился Максим Казаков.
Следующий
матч армейцы проведут 8 декабря в Петербурге против «Динамо». Клуб из
Владивостока в этот же день в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом».
После 38
матчей подопечные Олега Знарка лидируют в турнирной таблице Западной
конференции, имея в активе 96 очков, команда Александра Андриевского, проведя
столько же игр в Восточной конференции, занимает шестую строчку с 55
очками.