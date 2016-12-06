У Сергея Карякина появился официальный спонсор

Сегодня, 6 декабря, на пресс-брифинге в конференц-зале отеля «Арарат Парк Хаятт» российский гроссмейстер Сергей Карякин, недавно завершивший борьбу за шахматную корону с Магнусом Карлсеном, и Евгений Касперский, один из ведущих специалистов в области информационной безопасности, объявили о сотрудничестве.

По этому соглашению «Лаборатория Касперского» стала официальным спонсором российского шахматиста на 1 год.

– Нашей компании не хватало чего-то интеллектуального, поэтому мы решили спонсировать Сергея, – говорит Евгений Касперский. – Можно сказать, что нашей короне не хватало алмазов, и теперь они появились в лице Карякина.

Также Касперский заявил, что поддержка российского шахматиста - не только денежный интерес.

– Зачем вы сводите все к деньгам? Спонсорство Сергея Карякина, в данном случае, связано с большой ответственностью, прежде всего, социальной. Не сравнивайте с той же Формулой-1, это абсолютно разные вещи.



Спонсорский договор подразумевает финансовую поддержку гроссмейстера, а также «Лаборатория Касперского» будет отвечать за безопасность всех устройств Сергея Карякина.



Российский шахматист, в свою очередь, по контракту примет участие в различных мероприятиях, таких как единовременные сеансы игры в шахматы, от лица компании Евгения Касперского.