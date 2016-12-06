Трое фанатов «Локомотива» задержаны во время обысков в Доме болельщиков клуба

Трое фанатов московского «Локомотива» задержаны во время проведения обысков в Доме болельщиков клуба в Москве, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

Фанаты железнодорожников были задержаны в ходе проведения следственных действий.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Доме болельщиков футбольного клуба «Локомотив» проходят обыски в рамках уголовного дела, возбужденного после матча между «Локомотивом» и албанской командой «Скендербеу» (2:0), прошедшего 1 октября 2015 года, во время которого российские болельщики скандировали кричалки экстремистского содержания в адрес албанцев.

Делегат матча – поляк Михал Листкевич – зафиксировал в протоколе выкрики болельщиков «Локомотива», которые были истолкованы как призывы к насилию и разжигание межнациональной розни.По ходу первого тайма матча со «Скендербеу» фанаты несколько раз проскандировали сербскую кричалку «Убей албанца». Футболисты «Скендербеу» акцентировали на этом внимание главного арбитра Ореля Гринфилда. В результате, встреча была остановлена на несколько секунд.