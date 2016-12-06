Антуан Гризманн: Часто смотрю матчи дортмундской «Боруссии», они гарантируют зрелищную игру

Форвард мадридского «Атлетико» и сборной Франции Анутан Гризманн заявил, что любит смотреть матчи с участием дортмундской «Боруссии», отметив в составе «шмелей» нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга.



«Часто смотрю матчи этой команды по телевизору. «Боруссия» гарантирует своим болельщикам зрелищную игру, в которой будет забито много голов.



Кстати, в прошлом сезоне мой брат посещал встречу немецкого клуба по приглашению Обаменяга. Он был просто в восторге от стадиона. Что касается самого Обаменяга, то он является одним из лучших форвардов мира. У него невероятная статистика и он прогрессирует с каждым днем», – приводит слова Гризманна Goal.



