Полузащитник сборной Узбекистана пройдет медобследование в «Зените»
«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику сборной Узбекистана Азизу Ганиеву, сообщает Sports.uz.
В настоящий момент футболист выступает за клуб «Насаф». По информации источника, «Зенит» уже провел переговоры с Ганиевым и достиг устной договоренности. В ближайшее время 19-летний футболист прилетит в Санкт-Петербург и пройдет медицинское обследование в «Зените».
В случае успешного прохождения медосмотра, Ганиев подпишет полноценный контракт с питерским клубом.
В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей в чемпионате Узбекистана, но результативными действиями не отметился.
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