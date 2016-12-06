Полузащитник сборной Узбекистана пройдет медобследование в «Зените»

«Зенит» проявляет интерес к полузащитнику сборной Узбекистана Азизу Ганиеву, сообщает Sports.uz.

В настоящий момент футболист выступает за клуб «Насаф». По информации источника, «Зенит» уже провел переговоры с Ганиевым и достиг устной договоренности. В ближайшее время 19-летний футболист прилетит в Санкт-Петербург и пройдет медицинское обследование в «Зените».

В случае успешного прохождения медосмотра, Ганиев подпишет полноценный контракт с питерским клубом.

В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей в чемпионате Узбекистана, но результативными действиями не отметился.