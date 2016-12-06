Сергей Карякин: Глушаков – мой любимый футболист

На пресс-конференции Сергея Карякина и Евгения Касперского, где было заявлено о спонсорской поддержке Карякина «Лабораторией Касперского», российский шахматист ответил на многочисленные вопросы, причем не только о шахматах, но и о «Спартаке», за который давно болеет.

В частности, Карякин сказал, что его любимый футболист – Денис Глушаков.

«Из футболистов «Спартака» больше всего нравится игра Дениса Глушакова, тем более вчера я дал ему голевой пас», – пошутил гроссмейстер.