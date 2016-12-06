Константин Генич: Своим выступлением в Лиге чемпионов «Ростов» заслужил еврокубковую весну

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич дал прогноз на матч группового раунда Лиги чемпионов ПСВ – «Ростов».

- Допускаю, что игра закончится вничью 0:0 и «Ростов» задачу выполнит. Своим выступлением в Лиге чемпионов «Ростов» заслужил еврокубковую весну. Одна победа над «Баварией» чего стоит! Да и то, как ростовчане смотрелись на «Висенте Кальдерон», заслуживает отдельных комплиментов не только от меня, но и от Диего Симеоне. Даже если у команды Бердыева сегодня что-то не получится, ей все равно можно будет поаплодировать, - цитирует Генича «Матч ТВ».

Встреча группы D начнется сегодня в Эйндховене в 22:45 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

«Ростов» с четырьмя очками занимает третье место в квартете, ПСВ с одним баллом - на четвертой строчке.