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«Золотой мяч» вручат лучшему футболисту года 12 декабря

Источник:  France FootballКомментарии

Французский журнал France Football назовет обладателя награды «Золотой мяч» по итогам 2016 года 12 декабря, сообщает официальный сайт журнала.

В этом году за престижную награду поборются нападающий «Реала» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. 

Ранее сообщалось, что France Football прекратил сотрудничества с ФИФА по вручению «Золотого мяча» и теперь самостоятельно будет вручать премию. France Football вручал «Золотой мяч» с 1956 года, а у ФИФА с 1988 года появилась награда «Игрок года». В 2010 года Международная федерация футбола и французский журнал подписали контракт на пять о совместном вручении «Золотого мяча». 

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