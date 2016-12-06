«Золотой мяч» вручат лучшему футболисту года 12 декабря
Французский журнал France Football назовет обладателя награды «Золотой мяч» по итогам 2016 года 12 декабря, сообщает официальный сайт журнала.
В этом году за престижную награду поборются нападающий «Реала» Криштиану Роналду, форвард «Барселоны» Лионель Месси и нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн.
Ранее сообщалось, что France Football прекратил сотрудничества с ФИФА по вручению «Золотого мяча» и теперь самостоятельно будет вручать премию. France Football вручал «Золотой мяч» с 1956 года, а у ФИФА с 1988 года появилась награда «Игрок года». В 2010 года Международная федерация футбола и французский журнал подписали контракт на пять о совместном вручении «Золотого мяча».
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