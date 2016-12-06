«Золотой мяч» вручат лучшему футболисту года 12 декабря

Месси, Роналду и Неймар номинированы на попадание в сборную года по версии ФИФА и FIFPro

55 футболистов номинированы на попадание в сборную лучших игроков 2016 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА) и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro).