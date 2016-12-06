Евгений Бушманов: Совет директоров «Спартака» удовлетворен итогами первой части сезона
Главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов покинул совет директоров красно-белых.
- Совет директоров удовлетворен итогами первой части, - сказал Бушманов. - Основная команда идет на первом месте, а задача «Спартака-2» в первую очередь подготовка игроков.
Напомним, что после 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе команды 40 очков. «Спартак-2» идет на шестой строчке в первенстве ФНЛ.
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