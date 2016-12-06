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Хуммельс считает, что Моуринью должен дать Мхитаряну больше игрового времени

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс высказался о выступлении полузащитника Генриха Мхитаряна за «Манчестер Юнайтед».

Напомним, игрок сборной Германии знаком с армянским футболистом по игре за дортмундскую «Боруссию».

«Он является одним из лучших футболистов, с которыми мне довелось поиграть. Ему нужно дать больше времени и вы поймете, насколько Генрих хорош. Уверен в этом на сто процентов.

Видел матч «Юнайтед» против «Фейеноорда» и «Вест Хэма», где Мхитарян сыграл просто отлично. Он выступал на самом высоком уровне весь прошлый сезон, потому что у него был игровая практика», – цитирует Хуммельса Daily Mail.

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