Хуммельс считает, что Моуринью должен дать Мхитаряну больше игрового времени

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс высказался о выступлении полузащитника Генриха Мхитаряна за «Манчестер Юнайтед».



Напомним, игрок сборной Германии знаком с армянским футболистом по игре за дортмундскую «Боруссию».



«Он является одним из лучших футболистов, с которыми мне довелось поиграть. Ему нужно дать больше времени и вы поймете, насколько Генрих хорош. Уверен в этом на сто процентов.

Видел матч «Юнайтед» против «Фейеноорда» и «Вест Хэма», где Мхитарян сыграл просто отлично. Он выступал на самом высоком уровне весь прошлый сезон, потому что у него был игровая практика», – цитирует Хуммельса Daily Mail.