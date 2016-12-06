«Спартак» готов заплатить за Самедова два млн евро, «Локомотив» хочет пять

«Спартак» не хочет платить за полузащитника «Локомотива» Александра Самедова более двух миллионов евро, хотя в его контракте значится сумма отступных в размере пяти миллионов евро, сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, на данный момент трансфер Самедова зависит от позиции «Локомотива», который пока не дал конкретного ответа. Ожидается, что ситуация решится к концу недели.

Ранее СМИ сообщили, что контракт 32-летнего Самедова со «Спартаком» будет рассчитан на 2,5 года, а его зарплата составит около 1,8 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне Самедов провел за «Локомотив» 17 матчей, забил пять мячей и сделал две голевые передачи.