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Наставник «Енисея» Ломанов дисквалифицирован на два с половиной года

Источник:  Федерация хоккея с мячом РоссииКомментарии

Как сообщает официальный сайт Федерации хоккея с мячом России, главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ломанов дисквалифицирован на 2 года и 6 месяцев.

Напомним, в феврале текущего года специалист подвергся санкциям на пять матчей чемпионата России за недисциплинированное поведение в выездном матче с иркутским «Байкалом-Энергией». После окончания игры Ломанов, а также игрок его команды Алан Джусоев пытались попасть в судейскую комнату. Помимо дисквалификации на Ломанова был наложен денежный штраф.

«Исполком, заслушав и обсудив доклады председателя Контрольно-дисциплинарного комитета Степанова, председателя Судейского комитета Панкова о многократных грубых, циничных действиях Ломанова, носящих явный умысел на неисполнение регламента всероссийских соревнований по хоккею с мячом и решений федерации, а также заслушав выступления присутствующих на заседании членов исполкома, приняв во внимание решение КДК от 23.02.2016 г. о спортивном корпоративном предупреждении Ломанову, решил к Ломанову применить санкцию в виде спортивной корпоративной дисквалификации сроком на два года и шесть месяцев», – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте спортивной организации.

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