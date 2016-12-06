Гетце повредил колено и не сыграет с «Реалом»

Как сообщает официальный сайт дортмундской «Боруссии», полузащитник Марио Гетце не полетел вместе с командой в Испанию на матч с мадридским «Реалом».

Отмечается, что игрок сборной Германии испытывает небольшие проблемы с коленом. Сегодня футболист прошел медицинское обследование. Также сообщается, что участие Гетце в субботнем матче с «Кельном» в рамках 14-го тура Бундеслиги находится под вопросом.

Матч «Реал» – «Боруссия» Д состоится в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов 7 декабря в Мадриде и стартует в 22.45 мск.