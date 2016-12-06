Михаил Вартапетов: Фернандо сейчас в полном порядке

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов о зимней подготовке.

- Уже готов план работы, - говорит Вартапетов. - Розданы индивидуальные упражнения игрокам, с пульсометрами, датчиками. То есть присутствует обратная связь. Конечно, контроль за весом продолжается и в отпуске.

- Фернандо вернется не таким, как приехал?

- Когда он пришел к нам у него действительно был лишний вес, но связано это было с тем, что он долгое время находился вне тренировочного процесса. Наверное, он склонен к быстрому набору веса. Сейчас он в полном порядке. Надеемся, вернется он тоже будучи в отличном состоянии. Задание ему дано, он большой профессионал.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая «Зенит» на 5 очков.