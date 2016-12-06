Дмитрий «Korb3n» Белов: «Natus Vincere уже начали тестировать игроков и там всё вполне неплохо»

Менеджер Team Empire Дмитрий «Korb3n» Белов в своей группе в «ВКонтакте» написал, что команда Natus Vincere уже начала тестировать игроков.



«Между прочим, Natus Vincere уже начали тестить игроков и там всё вполне неплохо, ну судя по первым впечатлениям во всяком случае», — написал Белов.



Напомним, что 7 ноября состав команды Natus Vincere по Dota 2 покинули Акбар «SoNNeikO» Бутаев, Иван «ArtStyle» Антонов и Дмитрий «Ditya Ra» Миненков.



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