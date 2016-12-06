Виктор Гончаренко признан тренером года в Белоруссии

Главный тренер «Уфы» Виктор Гончаренко признан лучшим тренером 2016 года в Белоруссии, сообщает белорусская федерация футбола.

За него отдали голоса 135 из 422 опрошенных респондентов. Это уже 6-й подобный успех 39-летнего специалиста. В 2016 году Гончаренко входил в тренерский штаб московского ЦСКА, а в июне возглавил «Уфу». Осеннюю часть чемпионата России уфимская команд под руководством белорусского специалиста завершила на восьмой строчке, набрав 25 очков в 17-ти матчах.

Вслед за Гончаренко расположились наставник БАТЭ Александр Ермакович и рулевой «Минска» Георгий Кондратьев. Итоги были объявлены на церемонии закрытия сезона «Звездный мяч-2016».

Отметим, лучшим футболистом Белоруссии назван полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев.