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Жозе Моуринью: Когда в последний раз «Золотой мяч» выигрывал вратарь или защитник?

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью считает, что у полузащитника Поля Погба нет никаких шансов завоевать «Золотой мяч». По словам наставника «красных дьяволов», в борьбе за эту награду, как правило, участвуют бомбардиры.

«Когда мы говорим о «Золотом мяче», то многие подразумевают тех, кто много забивает. Когда в последний раз эту награду получал вратарь или защитник? Например, Каннаварро получил «Золотой мяч» только потому, что был капитаном сборной Италии, которая выиграла чемпионат мира. К тому же, в 2006 году не было явных фаворитов. Вспомните Мальдини или Дзанетти, которые никогда не получали эту награду.

Может ли Погба превзойти Роналду или Месси? Нет. Поль может забить 20 голов в этом сезоне и является одним из лучших полузащитников в мире. Хотя, я считаю, что он лучший игрок на этой позиции», – цитирует специалиста Goal.

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