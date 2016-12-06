10 декабря состоится лыжный забег благотворительного проекта «Спорт во благо»
10 декабря 2016 года благотворительный проект «Спорт во благо» приглашает всех любителей лыжного спорта в зону отдыха «Битца» на «Первооткрытие лыжных трасс сезона 2016-2017 года». Ранний первый снег и новая лыжня ждут вас!
Все собранные средства пойдут на программы ранней помощи детям с синдромом Дауна.
Для первого старта сезона открыты следующие дистанции:
– дети – 1 км
– юноши и девушки – 3 км
– мужчины и женщины – 5 км и 10 км
Каждый участник получит медаль на финише!
Регистрация открыта до 18:00 8 декабря 2016 года.
В зависимости от погодных условий возможны изменения в дистанциях.
Все подробности на сайте http://sportvoblago.ru/ru/node/345 и регистрация по ссылке http://reg.place/meets/275
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