Руслан Нигматуллин: Не думаю, что Бердыев будет настраивать «Ростов» на ничейный результат
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о предстоящей встрече «Ростова» с «ПСВ» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
«У «Ростова» есть хорошие шансы пробиться в весеннюю часть еврокубков. Ростовчане уже проходили голландский клуб, потому верю, что и в случае с ПСВ у них все получится. Подопечные Курбана Бердыева могут позволить себе сыграть вничью, но не думаю, что тренер будет настраивать «Ростов» на такой результат. Рискну предположить, что матч ПСВ – «Ростов» закончится со счетом 1:1», – цитирует Нигматуллина «Чемпионат».
Напомним, матч между командами состоится сегодня в Голландии и стартует в 22.45 мск.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Судья:
Дениз Айтекин (Германия)
Место и дата
06 декабря 22:45, Филипс Стадион, Текстовая трансляция