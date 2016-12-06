Тото Вольф: Нельзя не рассматривать Фернандо Алонсо

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф не исключил возможного перехода Фернандо Алонсо из «Макларен» в немецкую команду.

«Нельзя не рассматривать Фернандо. Я очень уважаю его как гонщика. Он сочетает в себе талант, скорость и опыт – у него есть всё, что нужно. Но у него контракт с «Макларен», поэтому нам придется рассмотреть и другие варианты.

Мы будем поддерживать существующую у нас систему. У обоих гонщиков будет одинаковый статус и возможности. У нас есть обязательства перед поклонниками, поэтому никакой иерархии», - сказал Вольф.

Напомним, Нико Росберг по итогам сезона 2016 года стал чемпионом впервые в карьере, после чего объявил о своем уходе из «Больших призов».