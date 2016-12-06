Александр Жирков: Задачи «Спартака» на вторую часть не изменились – попасть в медали

Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков подвел итоги заседания совдира.

- Были рассмотрены результаты всех команд спартаковской вертикали, - говорит Жирков. - Что касается первой команды, то был утвержден трансферной план на зимнее трансферное окно. А задача команды осталась прежней и не была изменена - мы должны быть в медалях.

- Не скромно?

- Не нужно лишнего давления на команду, но, конечно, мы хотим быть выше третьего места.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая «Зенит» на 5 очков.