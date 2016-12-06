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France Football сообщил «Реалу», что обладателем «Золотого мяча» станет Роналду

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Как сообщает Mundo Deportivo, французский журнал France Football уведомил мадридский «Реал», что обладателем «Золотого мяча» по итогам 2016 года станет нападающий «сливочных» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Обладатель этой награды будет назван 12 декабря. Отмечается, что журналисты французского издания в четверг, 8 декабря, прибудут в Мадрид, чтобы взять традиционное интервью у Роналду и сделать с ним фото для обложки журнала, на котором он будет представлен в качестве обладателя награды. При этом «Реал» как и сам игрок уже оповещены о победе и визите съемочной группы.

Напомним, 2 декабря ФИФА опубликовала шорт-лист из трех претендентов на звание лучшему игроку 2016 года. В этот список помимо Роналду вошли также нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и форвард «Барселоны» Лионель Месси.

В этом году 31-летний Криштиану выиграл вместе с «Реалом» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а со сборной Португалии – Евро-2016.

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