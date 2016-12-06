France Football сообщил «Реалу», что обладателем «Золотого мяча» станет Роналду
Как сообщает Mundo Deportivo, французский журнал France Football уведомил мадридский «Реал», что обладателем «Золотого мяча» по итогам 2016 года станет нападающий «сливочных» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Обладатель этой награды будет назван 12 декабря. Отмечается, что журналисты французского издания в четверг, 8 декабря, прибудут в Мадрид, чтобы взять традиционное интервью у Роналду и сделать с ним фото для обложки журнала, на котором он будет представлен в качестве обладателя награды. При этом «Реал» как и сам игрок уже оповещены о победе и визите съемочной группы.
Напомним, 2 декабря ФИФА опубликовала шорт-лист из трех претендентов на звание лучшему игроку 2016 года. В этот список помимо Роналду вошли также нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн и форвард «Барселоны» Лионель Месси.
В этом году 31-летний Криштиану выиграл вместе с «Реалом» Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а со сборной Португалии – Евро-2016.