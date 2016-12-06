Сергей Родионов: Слухи по недовольству Карреры трансфером Селихова – это некое раскачивание лодки

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что главный тренер красно-белых был в курсе трансфера Александра Селихова.

- Селихова наши службы вели давно, с летнего трансферного окна, - говорит Родионов. - Он был в плане, и вот этот план был исполнен. Поэтому те слухи, что появлялись в прессе (про недовольство Карреры несогласованность трансфера. - Прим. Ред.), - это некое раскачивание лодки.

Кому-то не нравится, что «Спартак» идет на первом месте. У нас есть совместное видение трансферов, поэтому все были в курсе покупки Селихова, - сказал Родионов.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая «Зенит» на 5 очков.