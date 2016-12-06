Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Спартак- : -Ак Барс
Футбол  ПСВ- : -Ростов
Футбол  Барселона- : -Боруссия М
Футбол  Бенфика- : -Наполи
Футбол  Бавария- : -Атлетико
Футбол  Манчестер Сити- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Родионов: Слухи по недовольству Карреры трансфером Селихова – это некое раскачивание лодки

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что главный тренер красно-белых был в курсе трансфера Александра Селихова.

- Селихова наши службы вели давно, с летнего трансферного окна, - говорит Родионов. - Он был в плане, и вот этот план был исполнен. Поэтому те слухи, что появлялись в прессе (про недовольство Карреры несогласованность трансфера. - Прим. Ред.), - это некое раскачивание лодки.

Кому-то не нравится, что «Спартак» идет на первом месте. У нас есть совместное видение трансферов, поэтому все были в курсе покупки Селихова, - сказал Родионов.

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая «Зенит» на 5 очков.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Жирков: Финансовая ситуация? Она тяжелая, но «Спартак» намерен двигаться впередЧлен совета директоров «Спартака» Александр Жирков заявил, что несмотря на нестабильную финансовую ситуацию в российском футболе, клуб намерен усиливаться.Александр Жирков: Задачи «Спартака» на вторую часть не изменились – попасть в медалиЧлен совета директоров «Спартака» Александр Жирков подвел итоги заседания совдира.Михаил Вартапетов: Фернандо сейчас в полном порядкеРуководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов о зимней подготовке.Денис Глушаков: Судьи благоволят «Спартаку»? О чем вы?!Денис Глушаков: Судьи благоволят «Спартаку»? О чем вы?!Автор победного гола «Спартака» в матче с Рубином дал интервью «Советскому спорту».Михаил Вартапетов: Зе Луиш, Комбаров и Боккетти восстановятся к зимним сборамРуководитель медицинского департамента «Спартака», покидая заседания совета директоров клуба, рассказал, когда ждать возвращения в строй травмированных игроков.«Спартак» готов заплатить за Самедова два млн евро, «Локомотив» хочет пять«Спартак» не хочет платить за полузащитника «Локомотива» Александра Самедова более двух миллионов евро, хотя в его контракте значится сумма отступных в размере пяти миллионов евро.Евгений Бушманов: Совет директоров «Спартака» удовлетворен итогами первой части сезонаГлавный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов покинул совет директоров красно-белых.Сергей Карякин: Глушаков – мой любимый футболистНа пресс-конференции Сергея Карякина и Евгения Касперского, где было заявлено о спонсорской поддержке Карякина «Лабораторией Касперского», российский шахматист ответил на многочисленные вопросы, причем не только о шахматах, но и о «Спартаке», за который давно болеет.Промес не будет дисквалифицирован за удар по лицу БурлакаКДК РФС не имеет оснований для рассмотрения удара локтем полузащитника красно-белых Квинси Промеса в лицо защитника «Рубина» Тараса Бурлака.Глушаков сделал больше всех ключевых передач в матче «Спартак» – «Рубин»Вчера в матче 17-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Рубин» – 2:1.«Спартак» – «Рубин». Статистика командВчера в матче 17-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Рубин» – 2:1.Андрей Талалаев: Глушаков становится настоящим лидером «Спартака»Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев оценил игру полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова во встрече с «Рубином» (2:1).Как «Спартак» обыграл «Рубин». Разбор Михаила БорзыкинаКак «Спартак» обыграл «Рубин». Разбор Михаила БорзыкинаОбозреватель «Советского спорта» анализирует игру красно-белых в матче с «Рубином».Виталий Мутко: «Спартак» сейчас заслуженно идет на первом местеПрезидент РФС Виталий Мутко прокомментировал лидерство московского «Спартака» в чемпионате России.Виктор Папаев: Фол Промеса? Надоело это смотреть, хватит отмахиваться!Виктор Папаев: Фол Промеса? Надоело это смотреть, хватит отмахиваться!Бывший полузащитник московского «Спартака» подвел итоги матча красно-белых с казанским «Рубином», который состоялся в 17-м туре РФПЛ (2:1).Андрей Червиченко: «Подарки» судей смазывают впечатление от лидерства «Спартака»Андрей Червиченко: «Подарки» судей смазывают впечатление от лидерства «Спартака»Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над «Рубином» (2:1) в 17-м туре РФПЛ.Артем Ребров: Не такой человек Рыжиков, чтобы делать какие-то подлянки или гадостиВратарь «Спартака» Артем Ребров прокомментировал эпизод, когда он столкнулся с голкипером казанцев Сергеем Рыжиковым в концовке матча 17-го тура РФПЛ с «Рубином» (2:1).На жилах и с судорогойНа жилах и с судорогойОбозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о лидерстве «Спартака».Евгений Ловчев: «Спартак», только не убивай этот дух!Евгений Ловчев: «Спартак», только не убивай этот дух!Обозреватель «Советского Спорта» Евгений Ловчев объясняет, за счет чего «Спартак» вырывает равные матчи, в том числе игру с «Рубином» (2:1)Сергей Рыжиков: Лига Европы все еще достижима для «Рубина»Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков после поражения от «Спартака» в гостевом матче 17-го тура РФПЛ высказал мнение, что футболистам казанского клуба все еще реально закончить нынешний розыгрыш чемпионата России в зоне еврокубков.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Массимо Каррера
Массимо Карреравсе новости
Александр Селихов
Александр Селиховвсе новости
Сергей Родионов
Сергей Родионоввсе новости

Cпецпредложение