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EA Sports и NFL анонсировали серию турниров по Madden NFL

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Компании EA Sports и NFL Media запустят серию турниров EA SPORTS Madden NFL America.

Madden NFL Championship Series будет состоять из четырех турниров: Madden Classic (1-3 декабря), Madden Bowl (25 января - 4 февраля) и Madden Challenge (31 марта – 2 апреля) и Madden Championship (20 апреля - 21 мая).

Также в рамках партнерства на сайте лиги будет еженедельно по пятницам и субботам на официальном сайте NFL будет выходить 30-минутное шоу, посвященное чемпионату и игрокам

Стоит отметить, что в первом сезоне чемпионата примут участие игроки NFL — Дэймон Харрисон из «Нью-Йорк Джайентс» и Джимми Уорд из «Сан-Франциско Форти Найнерс». Призовой фонд первого сезона EA SPORTS Madden NFL America составит 1 миллион долларов.

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