Александр Бубнов: «Ростову» в матче с ПСВ просто нужно свои возможности не упустить

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о предстоящей встрече «Ростова» с «ПСВ» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.



«Думаю, у «Ростова» хорошие шансы на положительный результат в предстоящей игре с ПСВ. На мой взгляд, российской команде вполне по силам не проиграть голландцам. У себя дома ростовчане сыграли с ними вничью, при этом тогда «Ростов» играл с ПСВ не от обороны, а с позиции силы, но, к сожалению, не сумел удержать победный счет. И на этот раз с командой из Нидерландов можно сыграть точно так же, и это может стать сюрпризом для хозяев.



При этом ПСВ, как мы знаем, в предстоящем матче устроит только победа, так что голландцам тем более нужно очень внимательно отработать в обороне, так как «Ростов», как известно, может очень опасно сыграть в контратаке. А в том, что возможности для контратак у ростовчан будут, сомнений практически нет, ведь ПСВ, надеясь взять три очка, большими силами пойдет вперед, Так что «Ростову» просто нужно свои возможности не упустить», – цитирует Бубнова портал Sportbox.ru.



Напомним, матч между командами состоится сегодня в Голландии и стартует в 22.45 мск.



«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.