Валерий Газзаев: Такие моменты, как у Слуцкого бывают у каждого тренера

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал новость о том, что наставник армейцев Леонид Слуцкий может покинуть свой пост.

«У ЦСКА сейчас небольшой спад, до этого команда на протяжении почти 14 лет являлась лидером российского футбола, постоянно претендуя на первое место, а второе воспринимая как неудачу. Спрос с команды большой, поэтому можно понять всех, кто имеет к команде отношение – болельщиков, руководство, тренера, которые недовольны тем, что проблемы только усугубляются. Такие моменты, как тот, который переживает сейчас Леонид Викторович, бывают у каждого тренера. Самый лучший автомобиль иногда тоже приходится отправлять на ТО. Каждый в этот период сам принимает решение – я в 2008 году брал паузу. Ничего стыдного и позорного нет, тем более когда ты уходишь сам. Уйти, когда нет результата – это, наоборот, поступок. После того как сборная страны выступила неудачно, Леонид Слуцкий ушел. Это было абсолютно правильно. Другой вопрос: почему больше никто из руководства не последовал его примеру?», - цитирует Газзаева «Собеседник».

Напомним,после 17-ти матчей чемпионата России армейцы расположились на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.