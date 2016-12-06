Гилерме: Последние пять туров играли в экстремальных погодных условиях
Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал в интервью «Советскому спорту», что думает о проведении матчей в конце ноября - начале декабря.
- Весь месяц
много говорилось про погоду, состояние
газонов. Где было хуже всего?
- Во-первых, хочу сказать, что календарь не очень хорошо сверстан с точки зрения климата. Считаю неправильным, что большую часть лета мы не играем. Понимаю, что руководители лиги хотят, чтобы наш календарь совпадал с главными европейскими лигами. Но нужно что-то делать с зимними матчами. Последние пять туров мы играли в экстремальных погодных условиях. Например, в Оренбурге вышли при минус 12 градусах, но ощущалось это как минус 20! Так что тут дело не просто в газонах, как вообще в такую температуру играть? Надеюсь, руководители лиги найдут какое-то решение, переделают календарь. Так что дело не в полях, а именно в климате. Хорошо бы заканчивать первую часть чемпионата к ноябрю. Может, есть вариант играть до конца июня? Немного продлить весенний отрезок чемпионата?