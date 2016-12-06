Александр Жирков: Финансовая ситуация? Она тяжелая, но «Спартак» намерен двигаться вперед
Член совета директоров «Спартака» Александр Жирков заявил, что несмотря на нестабильную финансовую ситуацию в российском футболе, клуб намерен усиливаться.
- Российские клубы в прошлые трансферные окна расставались с лидерами, разгружая ведомость. Насколько финансовая ситуация в «Спартаке» благополучная?
- «Спартак» - часть России, - говорит Жирков. - Мы живем и работаем здесь. Ситуация тяжелая ведь зарплатная ведомость связана с валютой. Курс вырос, тем не менее по результатам сегодняшнего совета директоров мы говорим об усилении зимой. Это характеризует наш настрой и желание двигатьсявперед. Никаких задержек по зарплате и бонусам в «Спартаке» нет. А желание усиливаться говорить о готовности нести дополнительные расходы.
Напомним, после 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая «Зенит» на пять очков.