Александр Жирков: Финансовая ситуация? Она тяжелая, но «Спартак» намерен двигаться вперед

Гилерме: Самедов? Каждый может сам за себя решить, что лучше для продолжения карьеры

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал в интервью «Советскому спорту», что думает о слухах о переходе полузащитника Александра Самедова в «Спартак».