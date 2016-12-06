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Ринат Билялетдинов: Не вижу для отставки Слуцкого ни единого повода

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал новость о том, что наставник армейцев Леонид Слуцкий может покинуть свой пост.

«До последнего буду сомневаться, что за этим вбросом что-то стоит. Не вижу для отставки ни единого повода. Проблемы есть, но они исходят не от Слуцкого. Кадровый голод в ЦСКА назревал уже не один сезон. К тому же, если вспомнить, осенние спады у команды происходят регулярно. Тренер – это легко подбиваемая профессия. Любые идеи осуществляются непосредственно игроками на поле. Всегда тренер выглядит самым виноватым. Бывает, конечно, износ, усталость, когда в коллективе устают друг от друга. Так, кстати, писали про Газзаева, когда он уходил из ЦСКА. Есть такое понятие в спортивной методике, как привыкание организма к нагрузкам, когда эффект снижается. Но я не думаю, что в этом причина спада», - цитирует Билялетдинова «Собесебник».

Напомним, после 17-ти матчей чемпионата России армейцы расположились на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.

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