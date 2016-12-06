Сегодня Алексей Смертин представит свою новую книгу

Сегодня в редакции «Советского спорта» популярный российский футболист Алексей Смертин представит читателям свою новую книгу «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона».

Гостями презентации станут Дмитрий Лоськов, Дмитрий Хохлов, Дмитрий Сенников, Евгений Алдонин, Пауло Барбоза, Илья Казаков, Екатерина Гамова, Светлана Мастеркова, Сергей Прядкин, Валентина Тимофеевна Яшина и многие другие.

Алексей Смертин – один из самых удивительных людей в нашем футболе. Он прошел путь от команды второго российского дивизиона до пьедестала английской премьер-лиги и стал лучшим футболистом России-1999, капитаном сборной России, чемпионом и обладателем Кубка английской лиги 2005 года в составе «Челси»… Смертин делится историей жизни в своей первой книге «Сибирский резидент. От Алтая до Альбиона», вышедшей в издательстве «Эксмо».

В своей книге Алексей Смертин откровенно, без пафоса и даже буднично говорит о самых ярких этапах карьеры. О непростом детстве, мучавших его тогда комплексах и своеобразной методике отца, мечтавшего сделать из сына настоящего футболиста. О первых шагах на спортивном поприще, победах и поражениях, которые делали только сильнее. О супруге, которая всегда была надежным тылом для спортсмена, хоть и не полюбившая эту игру всем сердцем.

Большое внимание в своей книге он уделяет особенностям жизни во Франции и Англии, где познакомился с удивительными людьми. Рассказывает о знакомстве с Джоном Фаулзом и любви к Иосифу Бродскому. О знаменитых партнерах по команде – Джоне Терри, Фрэнке Лэмпарде, Петере Чехе, Кристофе Дюгарри. О совместной работе с Жозе Моуринью, Харри Реднаппом, Олегом Романцевым, Павлом Яковенко и другими тренерами.

И самое главное, Алексей Смертин впервые раскрывает подробности ухода из «Челси» и сборной России и объясняет, почему в 38 лет начал бегать марафоны.